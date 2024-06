Ator é encontrado morto após sair com duas mulheres que conheceu no Tinder

Artista foi localizado sem vida dentro de uma casa de Airbnb

Folhapress - 27 de junho de 2024

Álex Andrés Araya. (Foto: Reprodução/ Instagram)

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O ator chileno Álex Andrés Araya foi encontrado morto após sair com duas mulheres que conheceu no Tinder, no aplicativo de relacionamento.

Araya morreu aos 42 anos. O ator foi encontrado sem vida em uma casa de Airbnb e que ele costumava alugar em Medellín, na Colômbia.

O corpo do ator foi encontrado no dia 7 deste mês e sem sinais de violência. De acordo com o jornal La Tercera, o corpo foi achado por uma faxineira.

No dia anterior, Araya teria saído à noite com duas mulheres que conheceu no aplicativo, segundo o irmão Eduardo. De acordo com informações, o ator chegou em casa com as duas mulheres por volta das 23h30. Duas horas depois, apenas as duas mulheres saíram do apartamento e levaram duas malas pequenas, que estariam com pertences do ator.

De acordo com informações, as mulheres roubaram cartões de crédito e o celular de Araya, que usaram para pagar viagens de Uber e joias.

A família do ator acredita que ele morreu por conta da burundanga. Conhecida também como escopolamina, é uma droga que, segundo o

Departamento de Estado dos EUA, pode “deixar a vítima inconsciente por até 24 horas ou mais”. Em doses maiores pode “causar insuficiência respiratória e morte”.