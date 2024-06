Irmão de Alok agradece “energias positivas” após helicóptero de empresário cair em Goiás

Veículo sofreu acidente no fim da tarde desta sexta-feira (27), em Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF)

Thiago Alonso - 27 de junho de 2024

Empresário do DJ Bhaskar foi uma das vítimas em queda de helicóptero no Entorno do DF. (Montagem: CBM-GO/ Reprodução)

O DJ Bhaskar, irmão do produtor musical Alok, emitiu uma nota no Instagram onde falou sobre o acidente envolvendo o helicóptero particular no qual estava o empresário dele, Lucas Batista Bezerra. O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (27), em Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O veículo estava em trajeto entre Brasília (DF) e Alto Paraíso, mas acabou caindo na região da Lagoa da Jacuba por volta das 11h50.

No comunicado, o artista informou que tanto o empresário quanto os outros dois envolvidos, Ricardo Emediato, de 38 anos, e Airton Vargas, de 66, estão bem e hospitalizados.

Entretanto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto foi um dos mais atingidos pelo incidente, apresentando um estado mais grave.

Bhaskar agradeceu a preocupação dos fãs, especialmente pela energia positiva enviada à equipe.

A R2, empresa a qual Ricardo Emediato, uma das vítimas, é sócio fundador, também emitiu uma nota sobre o ocorrido, na qual agradeceu a participação dos socorristas que auxiliaram no resgate.

Leia a nota da R2 na íntegra:

“O empresário Ricardo Emediato, sócio fundador do grupo R2, sofreu um acidente no inicio da tarde desta quinta-feira, 27. Rick estava a bordo de um helicóptero particular que caiu na altura do município de Água Fria, em Goiás, quando se deslocava de Brasília para Alto Paraíso. Junto a ele estavam o também empresário Lucas Batista e o piloto da aeronave Ayrton Vargas.

Rick passa e bem e todos estão recebendo atendimento médico.

A R2 informa que está acompanhando o fato de perto e roga para o pronto e rápido reestabelecimento de todos os envolvidos no acidente.

O Grupo R2 agradece a todos que participaram do resgate.”