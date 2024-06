Melhor escritório de advocacia, incorporadora e imobiliária são as categorias da última etapa do Troféu Excelência

Ganhadores serão contemplados com uma matéria publicada no site do Portal 6, assim como um troféu personalizado

Isabella Valverde - 28 de junho de 2024

Após consulta pública, será aberto período de votação com os mais indicados. (Foto: Portal 6)

O Portal 6 inicia nesta sexta-feira (28) a última etapa do Troféu Excelência, reconhecendo os melhores estabelecimentos de Anápolis.

Encerrando a primeira edição da premiação, as categorias são: melhor escritório de advocacia, incorporadora e imobiliária.

A consulta pública está aberta e as indicações podem ser realizadas até às 08h de segunda-feira (1°), por meio do preenchimento de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6.

Ainda na segunda-feira, os três mais indicados serão selecionados para a fase de votação, que acontecerá até quarta-feira (03), data em que os últimos vencedores da premiação serão revelados.

Os ganhadores serão contemplados com uma matéria publicada no site do Portal 6, assim como um troféu personalizado.

Corra e faça suas indicações!