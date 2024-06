Os filmes em cartaz nos cinemas de Aparecida de Goiânia

“Divertida Mente 2”, “Tô de Graça - O Filme” e “Um Lugar Silencioso: Dia Um” são os destaques da semana

Ruan Monyel - 28 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/ Disney – Pixar/ Paramount Pictures/Paris Filmes)

Uma coisa é fato, o cinema tem uma magia inexplicável, conseguindo conectar o espectador com as mais diversas histórias. E falando em diversidade, essa é uma semana repleta de novidades para os cinéfilos de Aparecida de Goiânia, com estreias para todos os gostos.

Animação, comédia, suspense, ação e ficção. São tantas opções que fica até difícil escolher, e se você está em dúvida sobre o que fazer neste fim de semana, ir ao cinema, sozinho ou acompanhado, é uma excelente escolha. Confira os filmes que estão em cartaz durante a semana:

Na sequência mais aguardada produzida pela Disney Pixar, em “Divertida Mente 2”, visitamos a “sala de controle” na cabeça da Riley durante sua pré-adolescência. Acontece que novas emoções aparecem para bagunçar ainda mais os sentimentos da garota, que passa agora pelo processo de amadurecimento. Veja o trailer:

O cinema nacional não poderia ficar de fora. Na comédia “Tô de Graça – O Filme”, a personagem Graça recebe uma fortuna de forma inesperada e, como qualquer brasileiro, decide torrar toda a grana junto com a família, promovendo momentos hilários aos espectadores. Assista ao trailer:

O mais novo capítulo da famosa franquia de suspense, “Um Lugar Silencioso: Dia Um”, promete momentos tão tensos quanto os seus antecessores. No filme, dois jovens que vivem em Nova Iorque se veem lutando pelas próprias vidas quando seres alienígenas, que atacam ao escutar qualquer barulho, invadem a Terra. Veja a prévia:

Outros filmes que estão disponíveis durante a semana, com histórias épicas e cenas de tirar o fôlego, são: “O Planeta dos Macacos – O Reinado” e “Bad Boys: Até o Fim”, sendo a dose certa de ação para toda a família.

Só filme bom, hein? Agora, corra para reservar seus ingressos, comprar a pipoca e se aconchegar em alguma das salas de cinema da cidade.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!