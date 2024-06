Sem receber, médicos ortopedistas do Alfredo Abrahão param e pacientes estão sendo transferidos para Jaraguá

Rápidas apurou que profissionais da saúde estão com três meses de folha de pagamento atrasadas

Pedro Hara - 29 de junho de 2024

Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Em meio ao não pagamento salarial, médicos ortopedistas do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis, paralisaram o atendimento, ocasionando a transferência de pacientes para o município de Jaraguá. Rápidas apurou que profissionais da saúde estão com três meses de folha de pagamento atrasadas

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, na noite de sexta-feira (28), o vereador e médico ortopedista José Fernandes (MDB) denunciou o caso e mostrou o novo cenário da unidade de saúde.

De acordo com ele, as cirurgias que estavam marcadas para acontecer neste sábado (29) não ocorrerão e os pacientes serão encaminhados até o município de Jaraguá.

“Não tem ortopedistas hoje aqui. O hospital está de portas fechadas, as cirurgias que estavam marcadas para amanhã não vão acontecer e os pacientes serão transferidos para Jaraguá. É uma vergonha”, afirma.

Na postagem, José também aproveitou o momento para criticar a falta de transparência do hospital sobre a destinação do recebimento do dinheiro.

“Esse hospital não deixa transparente o dinheiro que recebe e os profissionais não têm informação do que está acontecendo”, finaliza.

Vale ressaltar que, durante a manhã de sexta-feira (28), profissionais de enfermagem realizaram uma mobilização em frente ao Alfredo Abrahão par reivindicar o piso da categoria.

*Colaborou Gabriella Pinheiro.