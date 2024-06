Saiba quais são os benefícios garantidos para quem é mesário no dia da votação

Cidadão que o desempenha garante, por exemplo, dois dias de folga remunerada por meio de declaração emitida pela Justiça Eleitoral

Samuel Leão - 30 de junho de 2024

Treinamento de mesários voluntários. (Foto: Reprodução)

As eleições se aproximam e, com elas, surge novamente uma função que ocorre apenas a cada 2 anos. Apesar de temida por muitos, a atuação como mesário garante diversos benefícios para os participantes.

Mesmo se tratando de um trabalho não remunerado, no qual diversas horas do dia de votação são dedicadas à atividade, o cidadão que o desempenha garante, por exemplo, dois dias de folga remunerada – com a emissão da declaração da Justiça Eleitoral.

Além disso, essa prática também é garantida como critério de desempate, seja em um concurso público, no qual o edital aponte tal aplicação, ou uma promoção, no caso de servidores públicos já ativos.

Esses dois benefícios são assegurados por leis, de modo que são irrevogáveis. Por fim, também há a possibilidade de utilizar as horas de serviço prestadas como atividade extracurricular, no caso de instituições de ensino superior que tenham convênio com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Da mesma forma, em alguns municípios, os mesários conseguem até a isenção completa do pagamento das taxas de concursos públicos municipais. Isso vai depender de cada cidade em questão, e pode ser consultado no site do TRE.

Por fim, vale ressaltar que a participação é vetada para diversos casos, como, por exemplo, para candidatos ou parentes, mesmo que apenas por afinidade, que estejam em até 2º grau de um candidato,

Membros de diretórios partidários, autoridades ou agentes policiais que desempenhem cargos de confiança no Executivo, servidores da Justiça Eleitoral, fiscais e delegados de partidos políticos ou coligações e, por fim, menores de 18 anos também não podem exercer a função de mesário.