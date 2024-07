Conheça a história por trás do nome da Rua Engenheiro Portela, uma das principais de Anápolis

Via, que passa até por cima do Córrego das Antas, viu de perto a atuação da antiga ferrovia

Samuel Leão - 01 de julho de 2024

Rua Engenheiro Portela, na região Central de Anápolis. (Foto: @anapolisnarede)

Com cerca de 3km de extensão, a Rua Engenheiro Portela merece destaque na história de Anápolis. Iniciando na Praça Americano do Brasil e terminando na Avenida Brasil, é pontilhada por bancos, prédios, dezenas de lojas e estabelecimentos de tradição, e ao longo do tempo assistiu ao desenvolvimento da cidade.

A via, que passa até por cima do Córrego das Antas, viu de perto a atuação da antiga ferrovia – que cruzava o Centro da cidade e era descarregada na antiga estação – onde, atualmente, é o terminal urbano.

E foi nesse contexto que houve a chegada de um homem que viria a lhe rebatizar, quando ainda se chamava Rua 21 de Abril, o engenheiro Wenefredo Bacelar Portela. Ele foi responsável pela escolha da localização para a estação final – sendo parte central de uma mudança de planos da gestão da época.

Pesquisas feitas em jornais antigos, pelo pesquisador Claudiomir Gonçalves (@anapolisnarede), mostram que em 1932, aproximadamente, o projeto original previa a construção da estação final na Vila Góis, nas proximidades do atual Patronato Madre Mazzarello.

No entanto, com as verbas escassas, a conclusão da obra estava ameaçada. Nesse momento, o engenheiro Portela assumiu a frente para alterar o curso do projeto.

Atendendo ao que teria sido um apelo da população, decidiu trazer a estação para mais próximo do centro da cidade. Ele teria buscado o apoio financeiro de empresas e empresários locais, garantindo assim os recursos necessários para finalizar a construção, concluída três anos depois.

Assim, a dedicação de Portela e os impactos positivos causados no Centro da cidade foram reconhecidos, lhe rendendo o título de cidadão anapolino e também uma homenagem no dia da inauguração da ferrovia, em 07 de setembro de 1935. Durante a cerimônia, o prefeito renomeou a antiga Rua 21 de Abril para Rua Engenheiro Portela.