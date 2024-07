Carro produzido em Anápolis é eleito o melhor SUV do país em custo-benefício

No total, 150 modelos competiram pelo pódio, em 16 categorias diferentes, inclusive, alguns avaliados em até R$ 500.000

Samuel Leão - 02 de julho de 2024

Tiggo 7, versão PRO.(Foto: Divulgação)

Dentre as várias opções de SUVs vendidos atualmente no Brasil, um modelo se destaca pelo custo-benefício superior, contando com o menor preço da categoria. Esse veículo, com valores a partir de R$ 134.990, é feito em Anápolis e já circula nas mais diversas regiões do país.

O chamado Tiggo 7 é uma produção da Caoa Chery, indústria automobilística chinesa sediada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Tal exemplar foi escolhido pela revista Auto Esporte como a melhor compra, na categoria SUVs Médios, para 2024.

Um ponto que o destaca foi o menor índice de desvalorização registrado, vencendo todos os outros modelos da categoria. A aferição foi feita com dados de, aproximadamente, 10.000 lojas, avaliando a variação do preço um ano após a compra.

No total, 150 modelos competiram pelo pódio, em 16 categorias diferentes, inclusive, alguns avaliados em até R$ 500.000. Um dos destaques do Tiggo 7 apontados foi o acabamento moderno, com o interior tecnológico.

Ele é ofertado nas versões Sport, PRO Max Drive e PRO Hybrid Max Drive, as duas últimas mais caras que, inclusive, são equipadas com o sistema ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Condutor). Esse mecanismo previne acidentes e auxilia na direção, aumentando o conforto e segurança.

Algumas das ações que ele realiza são os alertas de colisão, tanto frontal quanto traseiro, alerta de saída de faixa na pista, assistência de mudança e permanência de faixa, controle inteligente de farol, frenagem automática de emergência e outros.

Na unidade da empresa, situada em Anápolis, também são produzidos outros modelos de veículos, como o New Tucson, a caminhoneta Hyundai HR e também os Tiggos das edições 5 e 8.