Jorge Vercillo é uma das atrações confirmadas de circuito cultural, em Anápolis

Projeto Sesc Cênico reúne outras 08 perfomances

Davi Galvão - 03 de julho de 2024

Jorge Vercillo marcará o show de encerramento do projeto Sesc Cênico. (Foto: Reprodução)

Já neste mês de julho, Anápolis receberá o cantor e compositor Jorge Vercillo, considerado um dos nomes mais renomados da Música Popular Brasileira (MPB) e que será a atração de encerramento do projeto Sesc Cênico. A iniciativa reúne ao todo 09 performances, apresentações e mostras culturais, sendo a maioria de classificação indicativa livre.

O show do cantor acontece no dia 15 deste mês, às 20h, no Teatro Municipal e a entrada – assim como as demais apresentações – é basta apenas adquirir o ingresso, de forma prévia, através do Sympla, além da doação de 1kg de alimento.

Com mais de 30 anos de carreira, o artista já acumulou diversos títulos como um disco de diamante, além de dois Grammy Latino e outras duas indicações ao prêmio.

Dentre os hits de maior sucesso do músico, destacam-se canções como “Ela Une Todas as Coisas”, “Que nem maré”, “Monalisa” e “Final Feliz”.

Confira a programação completa do evento:

Circo Fubanguinho – com Trupe Lona Preta (SP)

Data: 03/07 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Classificação: Livre

A Fábrica dos Ventos – com Trupe Lona Preta (SP)

Data: 04/07 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal

Classificação: Livre

M(eu) Infinito pela cidade – Cena Coletiva (GO)

Data: 05/07 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Classificação: Livre

Espetáculo de Dança: Procedimento #6 – com Jackeline Mourão (MS)

Data: 06/07 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal

Classificação: Livre

Teatro Lambe-Lambe: Histórias Encaixotadas – com Varanda Teatro GO)

Data: 07/07 às 16h (domingo)

Local: Sesc Anápolis

Data: 08/07 às 09h (segunda-feira)

Local: Galeria de Artes Antônio Sibasolly

Classificação: Livre

Espécie – com Casa 107 (GO)

Data: 11/07 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: 14 anos

Pé Rachado – com Coletivo Pequi Roído (GO)

Data: 12/07 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Classificação: Livre

Circo de los pies – com La Luna Cia de Teatro (SC)

Data: 14/07 (domingo)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal

Classificação: Livre

Show: Jorge Vercillo