Atende Mais está com diversas vagas com benefícios e folga no dia do aniversário

Seleção estará aberta até dia 15 de julho

Samuel Leão - 05 de julho de 2024

Atende Mais da Avenida Brasil Sul. (Foto: Reprodução)

O Atende Mais, um dos supermercados mais tradicionais de Anápolis, acaba de abrir vagas para diversas funções. Os contratados irão atuar na unidade situada na avenida Brasil Sul.

Dentre as ofertas estão 04 vagas para empacotador e 2 para operador de câmara fria. Outras opções disponibilizadas foram auxiliar de cozinha, também com 02 vagas, e auxiliar de depósito, com apenas uma.

Além dessas, existem vaga para empacotador, uma para balconista de padaria, uma para padeiro e outra para encarregado de cozinha. Para essas últimas duas, é desejável experiência na área.

Já os benefícios oferecidos pela contratante são planos de saúde e odontológico, além também de cartão alimentação. Um diferencial também disponibilizado é a folga no dia do aniversário.

Para sinalizar o interesse em uma das vagas, basta enviar o currículo, em Word ou Pdf, para o email [email protected], sinalizando qual é a função desejada no campo “assunto”.

A seleção estará aberta até o dia 15 de julho e, futuramente, também serão divulgadas outras contratações para a loja situada na Avenida Pedro Ludovico, outra filial da rede.