Justiça manda farmacêutica indenizar família de Ricardo Boechat por queda de helicóptero

Na ocasião, Boechat voltava de uma palestra promovida pela farmacêutica em Campinas. O helicóptero caiu sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera.

Folhapress - 05 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube / BAND)

CARLOS PETROCILO – O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a farmacêutica Libbs deverá pagar uma indenização de R$ 600 mil para os filhos do jornalista Ricardo Boechat, morto em acidente aéreo em fevereiro de 2019. Agora, cabe recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Na ocasião, Boechat voltava de uma palestra promovida pela farmacêutica em Campinas. O helicóptero caiu sobre um caminhão em trecho do Rodoanel que dá acesso à rodovia Anhanguera.

A decisão, porém, reduz o valor estipulado em primeira instância. Em março de 2023, o juiz Dimitrios Zarvos Varellis, da 11ª Vara Cível, havia optado por uma indenização de R$ 1,2 milhão, sendo repartida entre os filhos Paula Boechat e Rafael Boechat.

A Libbs argumentou que não tinha responsabilidade no acidente porque o táxi-aéreo havia sido contratado por outra empresa, responsável por organizar a palestra.

No entanto, o colegiado da 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que cabia à farmacêutica a segurança do contratado inclusive no trajeto de ida e volta do evento em Campinas.

“O modo pelo qual o transporte foi efetivado, se diretamente pela apelada ou por meio de outra empresa por ela contratada para a realização desse serviço, não altera o fato indiscutível de que esta, efetivamente, assumiu expressamente a obrigação perante o jornalista de efetuar o seu transporte, para que realizasse a palestra”, escreveu o desembargador Spencer Almeida Ferreira.

Além dele, a turma julgadora reuniu os desembargadores Fernando Sastre Redondo e Flávio Cunha da Silva,

A reportagem não localizou os advogados da família Boechat nem da farmacêutica até a publicação deste texto.