Ideia de motorista de app é inovadora e está rendendo elogios em todo o Brasil

Goianiense, que tem perfil dedicado à categoria, visitou o local e mostrou toda a estrutura

Davi Galvão - 06 de julho de 2024

Ponto de apoio aos motoristas conta com oficina, guinchos, lava jato e sala de descando. (Foto: @uberhistorias)

Uma iniciativa de um motorista de aplicativo de Curitiba, que visa proporcionar maior conforto e segurança aos parceiros, viralizou após o influenciador goianiense Lucas Dias (@uberhistorias) compartilhar a ideia nas redes sociais.

No vídeo, que já acumula quase 600 mil visualizações, o goiano mostra como o colega idealizou e concretizou um ponto de apoio voltado para motoristas de aplicativo, que conta com guinchos para emergências, lava-jato e até mesmo uma oficina.

O espaço ainda dispõe de uma sala de jogos, a fim de oferecer um momento de descontração e lazer aos condutores parceiros.

Conforme explicado no próprio vídeo, a iniciativa partiu do Grupo Amigos do Guerra, associação que busca oferecer maior segurança aos trabalhadores.

Além do espaço dedicado aos cuidados e emergências com os veículos, a central do grupo ainda monitora a geolocalização de todos os veículos cadastrados durante os horários de trabalho, e também oferece dois canais de rádio para comunicação interna.

Nos comentários, usuários de todo o Brasil demonstraram aprovação à ideia e também expressaram o desejo de ver a iniciativa se concretizar em mais cidades do país.

“É exatamente isso que nós motoristas de aplicativo precisamos! É muito mais útil que sindicato!”, declarou um internauta.

“Poxa, que bacana, pena que é só aí em Curitiba, a gente precisava disso pelo menos em cada capital”, lamentou outro.