Faça isso no ralo do banheiro e impeça a passagem de insetos desagradáveis

Um truque genial viralizou entre os internautas, trazendo uma solução prática que ajuda bastante

Magno Oliver - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@manifaco)

Não importa se sua moradia é em casa, condomínio, apartamento ou sobradinho, lá estarão eles para nos dar dor de cabeça: os insetos desagradáveis.

Com a intensa rotina de atividades em um lar, é inevitável a presença de baratas e outros insetos em vários cômodos da casa, principalmente na região dos ralos do banheiro.

No entanto, o alto custo de alguns produtos para se livrar de vez dessas pragas acaba ficando inacessível para algumas pessoas.

Desse modo, uma dica caseira viralizou na internet e salvou muita gente de ter insetos saindo do nada do ralo do banheiro.

Já aconteceu de você ir tomar banho e, de repente, uma barata ou mesmo algum outro inseto sair de dentro do ralo que escoa a água do chuveiro? Pois é!

Muitas vezes eles surgem do esgoto ou mesmo se acumulam naquelas regiões da tubulação por encontrarem por lá abrigo, comida e escuridão para se alojarem.

Assim, o perfil no Instagram @manifaco bombou na web trazendo um truque de gênio para te ensinar a afastar esses bichinhos indesejados.

Não é mistura caseira nenhuma, nem remédio milagroso com bicarbonato e afins. Acredite, com uma simples bexiga de festa infantil você afasta barata e outros bichos da sua casa.

Para isso, segundo o tutorial, você vai cortar a parte da “bundinha” da bexiga com uma tesoura e colocar do lado de fora para dentro do ralo.

Em seguida, corte a pontinha da bexiga onde colocamos a boca para encher o balão e ponha de volta no ralo.

A bexiga impede que insetos passem pelo ralo e não impede a passagem natural da água escoada pelo ralo do banheiro no banho. Interessante, não é mesmo?

Por fim, confira o vídeo completo do truque aqui:

