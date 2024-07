Homem perde controle de moto e morre após ser surpreendido por trevo sem iluminação em rodovia

Várias equipes tiveram de se mobilizar para auxiliar no caso e IML fez o recolhimento do corpo

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2024

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista, de 38 anos, na GO-338, em Abadiânia. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (07).

Tudo teria ocorrido por volta das 01h quando a vítima trafegava na altura do km 26. Na ocasião, o condutor estava se aproximando de um trevo que corta a BR-414 e GO-338, sentido Pirenópolis.

Devido a falta de iluminação na rodovia, ele não teria percebido o trevo, perdeu o controle e subiu no canteiro central.

A Polícia Rodoviária Militar (PM) foi chamada e esteve no local para registrar o caso. Os agente contaram ainda com apoio externo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado na cena do acidente para fazer o recolhimento do corpo e as autoridades policiais receberam suporte da Ecovias para retirada do veículo.