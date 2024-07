Dupla de travestis está sendo procurada após extorquir trio de jovens na frente do Jonas Duarte

Suspeitas teriam levado R$ 800 das vítimas, após utilizarem faca e pedaços de pedra para ameaças

Samuel Leão - 08 de julho de 2024

Travestis roubam carro co jovens no bairro Calixtópolis. (Foto: Reprodução)

Uma dupla de travestis está sendo investigada em Anápolis, após serem apontadas como responsáveis por extorquir um trio de jovem, em frente ao Estádio Jonas Duarte. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (08).

As vítimas relataram terem estacionado o veículo, de modelo Kia Sportage e cor vermelha, após a namorada do condutor ligar. Foi aí que as suspeitas surgiram com pedras e uma faca nas mãos.

Elas pararam na frente do carro e ameaçaram danificá-lo. Na sequência, abriram a porta de trás e colocaram uma faca no pescoço do motorista, de 19 anos, exigindo dinheiro.

Uma delas ainda teria desferido vários tapas no rosto dos ocupantes, um de 20 e outro também de 19 anos. Em dado momento, o condutor conseguiu pegar a chave do carro e fugir correndo.

Entretanto, uma das supostas autoras continuou dentro do veículo, e ameaçou rasgar os bancos com a faca. Para evitar o prejuízo, ele voltou e realizou um Pix de R$ 800 para ela. Ao confirmar o recebimento, a travesti desembarcou.

Os três então voltaram para o carro, após ela descer, mas receberam outra ameaça, sendo cobrados em mais R$ 500. Eles então arrancaram e fugiram do local, buscando a ajuda da Polícia Militar (PM).

O caso foi registrado como roubo e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).