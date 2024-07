‘Apoiar Gomide é a melhor opção para o PDT’, defende ex-procurador-geral de Anápolis

Internamente, partido está dividido entre apoio ao petista ou Eerizânia Freitas

Pedro Hara - 10 de julho de 2024

Antônio Gomide e Dominguinhos. (Foto: Ismael Vieira)

Pedetista histórico, o ex-procurador-geral de Anápolis, Dr. Luiz Carlos Mendes, defende que o PDT apoie a pré-candidatura de Antônio Gomide (PT)à Prefeitura de Anápolis.

Internamente, o partido conta com duas alas. Uma que defende estar ao lado do deputado estadual, enquanto outra, encabeçada pelo presidente municipal, vereador Dominguinhos, é a favor de caminhar com Eerizânia Freitas (UB), pré-candidata do prefeito Roberto Naves (Republicanos).

À Rápidas, Luiz Carlos afirma que endossar a campanha de Gomide é a melhor opção. Ele cita a experiência comprovada de Gomide, que governou a cidade por dois mandatos, e possui um programa de trabalho que agrada à sigla.

“Eu considero que essa [apoiar Gomide] é a melhor opção para o partido, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista dos candidatos que estão pleiteando. Ele tem experiência, foi prefeito e tem apresentado um programa de trabalho que atende os interesses da cidade. Então o pensamento da comissão provisória e dos integrantes desse grupo, é de dar apoio ao PT”, indicou Luiz Carlos.

Além da questão municipal, o ex-procurador afirma que o alinhamento nacional entre PT e PDT também pesa para decidir qual pré-candidato será apoiado, mas que a questão só deve ser pacificada durante a convenção partidária.

“Tem um grupo que defende uma aliança com PT por questões ideológicas, pela capacidade do candidato e pelo fato de que o PDT está alinhado com o Governo Federal, no Ministério da Previdência. Então por esses argumentos a gente defende esse caminho”, concluiu.

Presidente estadual do PDT, George Morais ainda não interviu no impasse envolvendo o apoio do partido em Anápolis, mas que a decisão será tomada em consenso entre todas as alas do partido.