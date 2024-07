Profissionais de saúde protestam contra calote de OSs e reivindicam direitos trabalhistas

Dívida com funcionários de carteira assinada está em torno de R$ 40 milhões

Pedro Hara - 10 de julho de 2024

Profissionais protestaram na porta do Palácio Pedro Ludovico, em Goiânia. (Foto: Divulgação/SindSaúde)

Profissionais de saúde de Goiás estão protestando, na manhã desta terça-feira (10), na porta do Palácio Pedro Ludovico, sede do Governo Estadual, em Goiânia.

A mobilização foi motivada pelo calote no pagamento das Organizações Sociais (OSs) que administram os hospitais estaduais à categoria, além de direitos trabalhistas que estão em atraso.

Participaram do protesto trabalhadores do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO) e do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HEAPA).

Presente na manifestação, o deputado estadual Mauro Rubem (PT) disse à Rápidas que a dívida com funcionários de carteira assinada é algo em volta de R$ 40 milhões, enquanto varia entre R$ 80 e R$ 100 milhões de débitos com pessoas jurídicas.