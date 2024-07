Com peças a partir de R$ 3, encontro de brechós em Anápolis ocorre neste fim de semana

No domingo (14), também haverá uma feira com exposição e venda de babosas, suculentas, cactos e vários artigos de jardinagem

Davi Galvão - 11 de julho de 2024

Peças estarão disponíveis a partir de R$ 3. (Foto: Reprodução)

Contando com peças a partir de R$ 3, está marcado já para este final de semana mais uma edição do Encontrei Brechós, que reúne cerca de 15 lojistas, com roupas e acessórios anunciados em preços especiais.

No sábado (13), o evento ocorre no feirão do bairro São Jorge, das 08h às 19h, e todos que comparecerem também poderão participar de um sorteio, que contará com prêmios – sendo vouchers ou peças exclusivas.

Já no domingo (14), as empreendedoras se reúnem no Feirão do IAPC, das 09h às 19h, para mais um dia de vendas, também com o preço promocional.

Dentre os produtos, haverão vestidos, calças, camisetas, bolsas, pulseiras, sapatos e diversos outros itens, tanto para homens quanto para mulheres.

Tatiane Cristina, idealizadora do projeto, contou ao Portal 6 que o encontro é uma forma de diversas mulheres empreendedoras terem uma chance de mostrar os produtos a um público maior. Ao final da programação, será revelado o resultado do sorteio.

Além disso, no domingo, em parceria com o encontro de brechós, ocorrerá a 14ª Expoflora de Anápolis, evento com diversos lojistas que irão estar comercializando artigos de jardinagem e plantas como cactos, orquídeas, rosas do deserto e suculentas a partir de R$ 2.

Assim como o Encontrei, a Expoflora também estará realizando sorteios ao longo do dia, bastando apenas comprar algum item nas bancas dos feirantes.