Saiba como viver experiência completa em uma aldeia indígena na Chapada dos Veadeiros

Durante uma semana, cada etnia realiza uma festa tradicional, contando com apresentações culturais, rodas de conversa, oficinas, vivências artísticas e artesanatos

Thiago Alonso - 12 de julho de 2024

Povos indígenas, em Goiás. (Foto: Raíssa Azeredo/Aldeia Multiétnica)

Uma verdadeira experiência em uma aldeia indígena, reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO. Essa vivência pode ser desfrutada na 16ª edição da Aldeia Multiétnica, que, em meio a cantos, dança, gastronomia, pinturas corporais e arte, permite ao público conhecer mais de perto a cultura dos povos originários.

Os participantes podem interagir com grupos de mais de 10 etnias indígenas de todas as regiões e biomas brasileiros. Algumas delas: Kayapó/Mebêngôkré (PA), Avá Canoeiro (GO), Krahô (TO), Fulni-ô (PE), Guarani Mbyá (SC), Xavante (MT), Povos do Alto Xingu (MT), Kariri Xocó (AL/DF) e Karajá (TO).

Ao todo, mais de 5 mil pessoas integram a programação, na qual debates ocorrem diariamente com indígenas e não-indígenas sobre a realidade nas aldeias, por meio de rodas de conversa e da convivência diária com os presentes.

Durante uma semana inteira, cada etnia realiza uma festa tradicional diariamente. As celebrações começam ao amanhecer e vão até o início do próximo dia, quando o comando da Aldeia passa para outro grupo, sem interrupções.

Durante as festividades, acontecem apresentações culturais, rodas de conversa, oficinas, palestras, vivências artísticas e feira de artesanato tradicional, além de, claro, um tempo livre aproveitando o melhor que a natureza pode oferecer, com pés da fogueira, descanso nas redes e banhos de rio.

Em 2024, esta será a programação de festas dos povos:

Sábado, 13 de julho – Kariri Xocó

Domingo, 14 de julho – Xavante

Segunda, 15 de julho – Kayapó Mebêngôkré

Terça, 16 de julho – Guarani Mbyá

Quarta, 17 de julho – Krahô

Quinta, 18 de julho – Povos do Alto Xingu

Sexta, 19 de julho – Fulni-ô

O projeto também conta com a participação do Ministério da Cultura (MinC) nos dias 18 e 19 de julho, realizando o Circuito Culturas Indígenas – 20 anos Cultura Viva na Aldeia Multiétnica. Nestes dias, grupos de indígenas do Canadá, das etnias Innu e Wolastoqiyik, de um grupo Yawanawá/AC, de um grupo do povo Rikbaktsa/MT e um grupo Panará (PA) também marcarão presença.

A XVI Aldeia Multiétnica, patrocinada pela Embratur, será realizada de 12 a 20 de julho de 2024 na Chapada dos Veadeiros. O SEBRAE patrocina a Feira de Experiências Sustentáveis do Brasil, que ocorrerá de 13 a 27 de julho dentro da Aldeia Multiétnica. Esta feira destaca práticas sustentáveis e soluções inovadoras, promovendo o desenvolvimento ecológico.

O evento culmina no XXIV Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que acontece de 20 a 27 de julho de 2024.

Além da programação com diversos artistas e músicos indígenas contemporâneos, nesta edição, o encerramento fica por conta de Zeca Baleiro, que recentemente criou a trilha sonora do filme “De longe toda serra é azul”, sobre a vida do indigenista Fernando Schiavini, um dos idealizadores da Aldeia Multiétnica, que também será lançado na ocasião.

A Aldeia Multiétnica é organizada pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge em parceria com o Centro de Estudos Universais – AUM, entidades privadas sem fins lucrativos.

Como Participar

Para conhecer de perto a vivência da Aldeia Multiétnica, os interessados podem adquirir pacotes de 04 a 07 dias, com hospedagem em camping, hospedaria ou pousada.

Além disso, há dois pacotes com foco nos shows do dia 20 de julho: Aldeia + Show + Camping (19 a 21 de julho) e Show + Camping (20 e 21).

Já para os mais atarefados, existe uma opção de visitação diária e noturna, que deve ser realizada entre o sábado (13) e a última sexta-feira (19).

Onde Acontece

A Aldeia Multiétnica está situada em uma área de preservação ambiental do Cerrado de altitude, com plantas endêmicas, a 20 km de Alto Paraíso de Goiás, no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO.

O espaço segue o formato tradicional das aldeias Jê e atualmente tem oito casas indígenas construídas por representantes dos povos Kayapó/Mebêngôkré (PA), Krahô (TO), Fulni-ô (PE), Guarani Mbyá (SC), Xavante (MT), Kariri Xocó (AL/DF), Alto Xingu (MT), Yanomami (AM) – esta última, no centro da Aldeia, foi desenhada por Davi Kopenawa, importante liderança, especialmente para o projeto, e é um local de trocas e encontros entre todas as etnias.

Além disso, três cachoeiras fazem parte do espaço e estão inclusas na experiência: Almécegas I, Almécegas II e a recente Almécegas III, exclusiva da Aldeia Multiétnica. Uma praia do Rio dos Couros completa as opções do atrativo.