Versão anapolina do Roberto Carlos: conheça o vendedor de picolé que é sucesso nas ruas por semelhança com o ‘rei’

Em homenagem ao cantor, idoso percorre cidade ostentando visual e a cabeleira característica da época da jovem guarda

Samuel Leão - 12 de julho de 2024

João Carlos, conhecido também como o Roberto Carlos de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Em 1950, nascia em Anápolis uma figura emblemática que se destaca nas ruas da cidade e é considerada uma versão local do cantor Roberto Carlos. Tanto é que até o nome chega a se parecer com o do ‘rei’, sendo quase um homônimo: João Carlos.

Trajando óculos escuros, ele chama a atenção por percorrer o município ostentando o visual e a cabeleira característica da época da Jovem Guarda, em meados dos anos 60 e 70, além de sempre usar uma camisa com a imagem e o nome do artista.

Vendedor ambulante de picolés, João conta que, mesmo aos 74 anos de idade, conserva o grande amor pelo ídolo e que a paixão surgiu ainda quando ele estava na juventude.

“Bem no auge da Jovem Guarda, eu tinha meus 18 anos, usava aquelas calças boca de sino, camisona, e saía dançando rock n roll por aí, cheio de muleque. Naquela época quem mandava era o Roberto Carlos. […] Até hoje curto todas as músicas do Roberto Carlos, faz sentido para mim. Minha paixão é Roberto Carlos e Anápolis.”, disse ao Portal 6.

Segundo ele, em homenagem às músicas e apresentações do artista, ele resolveu personificá-lo, costume que mantém no dia-a-dia, enquanto trabalha vendendo picolés pela cidade.

“Sou filho de Anápolis, nasci aqui em 1950 e, há 50 anos, trabalho vendendo picolés pelas ruas. O verdadeiro picolé do cerrado, o mais gostoso do Brasil, está na mão do Roberto Carlos”, brinca.

Satisfeito com a vida, ele afirma que uma das poucas coisas que ainda lhe falta é um “detalhe tão pequeno”, fazendo referência a música do cantor e a relação entre ele e o ‘rei’.

De acordo com ele, apesar de já ter tido oportunidades ao longo da vida, João diz sonhar em poder assistir um show de Roberto Carlos ao vivo e poder se encontrar com ele para contar sobre a devoção que cultiva.