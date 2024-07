6 nomes de pessoas que mais gostam de dinheiro e podem acabar com nome sujo

Todo mundo gosta de gastar com uma comprinha e tal, mas é bom se atentar para esse hábito não se tornar um pesadelo financeiro

Magno Oliver - 13 de julho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Você se considera uma pessoa que ama dinheiro? A resposta pode parecer óbvia, não é mesmo? Mas a verdade é que muita gente é “viciado” em gastar.

Com a tecnologia, é possível fazer umas comprinhas em questão de minutos, de forma rápida, prática e fácil. Porém, toda essa facilidade por vezes pode incentivar ainda mais o consumo, levando a alguns problemas.

Dessa forma, usuários no Reddit resolveram dar uma checada no cadastro de bons pagadores e fizeram um levantamento curioso.

Eles fizeram uma listagem dos nomes que mais apareciam como bons gastadores de dinheiro e que, possivelmente, poderiam acabar com o nome sujo de tanto que gastam.

1. Maicon

O primeiro nome que é adorador de uma boa grana é Maicon. O perfil mostra que é um bom gastador em potencial com calçados. Tudo que envolva acessórios e afins do mundo dos tênis, ele está lá conferindo e levando.

2. Cintia

O segundo lugar foi o nome Cintia. As Cintias do Brasil tem um perfil gastador com bolsas e acessórios de vestuário.

3. Fabrício

O terceiro lugar da lista tem um hábito recorrente. Os Fabrícios gostam muito de gastar com tecnologia, em especial smartphones modernos e cheios de recursos aprimorados.

4. Maria

O quarto lugar ficou com o nome Maria. Apesar de existirem muitas Marias por aí, as que gostam de gastar bastante tem um perfil específico, gostando de investir em batons e produtos de maquiagem.

5. Tiago

O quinto lugar está com o Tiago. O levantamento apontou alta atividade de compras em lojas estrangeiras, como Shein e afins. Assim, adoram uma roupa de qualidade e com um precinho baixo.

6. Fernanda

Por fim, Fernanda ocupa o sexto lugar e o gasto excessivo dela é com sapatos e calças jeans. É uma amante da moda e suas tendências.

