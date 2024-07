Comício de Trump na Pensilvânia é interrompido após supostos sons de tiros

O ex-presidente parecia ter sangue na orelha direita e na bochecha

Folhapress - 13 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – Um comício de Donald Trump em Butler, no estado da Pensilvânia, foi interrompido neste sábado (13) após sons do que pareciam ser tiros.

No momento em que os barulhos foram ouvidos, Trump levou a mão à orelha direita e, em seguida, ele e vários apoiadores que apareciam no fundo na transmissão se abaixaram. Um grito que parecia de uma mulher pode ser ouvido ao fundo nesse momento.

Poucos segundos depois, agentes do serviço secreto retiraram o ex-presidente do palco e o escoltaram até um carro.

Ao se levantar, Trump parecia ter sangue na orelha direita e na bochecha. Ele levantou o punho nesse momento, em um gesto para demonstrar força.

Pouco depois, o público começou a ser evacuado do lugar.

Trump havia falado por cerca de dez minutos quando os barulhos foram ouvidos. Havia expectativa de que ele anunciasse sua escolha para vice-presidente no evento.

O Serviço Secreto está tratando o local como uma cena de crime ativa.

Questionado por repórteres se havia sido informado do que aconteceu com o adversário, Joe Biden respondeu que não.