Dentista é morto a tiros por paciente dentro da própria clínica em Rondônia

Profissional foi morto após cinco disparos dentro do consultório. Motivação ainda é desconhecida

Folhapress - 13 de julho de 2024

Dentista Clei Bagattini, de 50 anos, foi morto dentro do próprio consultório. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O dentista Clei Bagattini, de 50 anos, foi assassinado na manhã da sexta-feira (12) em seu consultório, localizado no centro de Vilhena, Rondônia.

O crime ocorreu por volta das 7h30. Um homem ainda não identificado chegou à clínica sozinho alegando ter uma consulta agendada com Clei Bagattini.

Funcionários ouviram tiros no consultório. Momentos depois, cinco tiros foram ouvidos. Uma testemunha viu o suspeito saindo da sala com uma pistola na mão.

Bombeiros e Polícia Militar chegaram ao local quando a vítima já estava sem vida.

Suspeito havia tentado marcar uma consulta com o dentista dias antes do crime. O suspeito ainda não identificado esteve na clínica na segunda-feira, 8, para agendar o atendimento e retornou na quinta-feira, 11, para confirmar a consulta marcada para o dia do assassinato.

Perícia técnica esteve no local para coletar provas. Foram levados dois celulares da vítima e uma xícara usada pelo suspeito, visando obter material genético. Câmeras de segurança da clínica poderão ajudar na identificação do criminoso.

A motivação do crime ainda não foi revelada, e o suspeito ainda não foi identificado ou preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Vilhena. Este homicídio é o 36º registrado na cidade desde o início do ano, segundo dados da Polícia Civil.

Até o momento, nenhuma autoridade ainda se manifestou sobre o fato.