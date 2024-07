Hotéis fazenda viram opção para goianos que buscam tranquilidade e maior contato com a natureza nas férias

Espaços são ideias para quem busca maior contato com natureza aliado a ambientes rústicos

Gabriella Pinheiro - 13 de julho de 2024

Hotel Fazenda Cabugi, em Alexânia. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Seja com os amigos, família e até namorado (a), opções para aproveitar a temporada de julho – período de férias para muitos – não faltam e entram na mira dos goianos que querem aproveitar a época. Um dos destinos que ganham destaca são os tradicionais hotéis fazenda.

Espalhados por diferentes regiões e municípios do estado, os espaços são ideais para quem busca maior contato com natureza aliado a um ambiente rústico e simples.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma listagem com algumas opções de hotéis fazenda no estado.

1. Hotel Fazenda Manduzanzan

Localizado na Cidade de Goiás, o Hotel Fazenda Manduzanzan é uma das opções que consegue unir uma paisagem naturalista junto a conforto, lazer e tranquilidade.

Com uma área de 20 alqueires, o espaço fica a 8km do Centro do município e conta com trilhas ecológicas, painéis solares, além de diversas atividades.

No local, há área para eventos, bar, restaurante, sala de jogos, 4 piscinas – sendo uma natural, uma aquecida, outra com borda infinita e uma infantil – sauna, espaço para luau, bica d’água, represa, campinho de futebol, cavalgada, trilha de 800m que conduz a Cachoeira das Andorinhas.

Os chalés também são equipados com madeira rústica e contam com ar condicionado split, TV LCD, frigobar, wi-fi gratuito e serviço de quarto disponível.

As reservas podem ser feitas por meio do site.

2. Hotel Fazenda Cabugi

Outro que se destaca na modalidade e pode ser uma opção para o período é o Hotel Fazenda Cabugi, que fica na Rodovia GO-139, em Alexânia.

Considerado o melhor hotel fazenda do Centro-Oeste, em 2022, pelo Prêmio Melhores Destinos, o ambiente conta com piscinas aquecidas, possibilidade de passeio a cavalo e de charrete e espaço para crianças brincarem.

Para duas diárias em um final de semana, com tudo incluso, os valores são a partir de R$ 3.112 mil, podendo variar a depender da quantidade de pessoas e data escolhida. Mais informações estão disponíveis na plataforma do espaço.

3. Água dos Vales Hotel Fazenda

Mais um dos locais que pode ser aproveitado durante as férias de julho é o Hotel Vale das Águas Fazenda Resort, que fica na 60 -080, em Goianésia.

Com pedalinhos, quiosques, piscina, lago e até possibilidade de passeio de caiaques e espaço para as crianças se divertirem, o ambiente oferece uma gama de atividades turísticas e une conforto e aventura.

As reservas podem ser feitas por meio do WhatsApp 62 98451-8424.

4. Hotel Fazenda Paraíso dos Sonhos

Já na BR 414, em Corumbá de Goiás, está o Hotel Fazenda Paraíso dos Sonhos, mais um destino no estado que promete um mix de tranquilidade e diversão.

O espaço oferece quadras poliesportivas, campos de futebol, quadra de tênis, sala de jogos, passeios a cavalo, piscina, bar e trilhas e uma diversidade de animais.

Ainda, para os pequenos, há também uma fazendinha e recreação infantil. Os preços são a partir de R$ 320 por noite. Mais informações podem ser obtidas pelo número (62) 3335-4321.

5. Hotel Fazenda Araras

O Hotel Fazenda Araras, localizado na BR 020, em Formosa, também não fica para trás e, quando o assunto é ecoturismo, consegue se destacar entre os goianos.

O local é equipado com três piscinas e oferece passeios a cavalo e charrete, pescaria, além de uma série de atividades como futebol de campo gramado, paredão de escalada, quadra de vôlei de areia ou futevôlei, trilhas ecológicas, pingue pongue, sinuca e totó.

Mais informações ou reservas podem ser feitas por meio do site do hotel.

6. Hotel Lago das Brisas

Encerrando a listagem está o Hotel Lago das Brisas, que fica na GO 210, no município de Buriti Alegre, localizado na região Central de Goiás.

Com 56 suítes, o ambiente possui fazendinha, piscinas, restaurante com pratos regionais e guarda barco, o espaço entra na rota e é amplamente visado entre os goianos.

As reservas podem ser feitas por meio do número de telefone (62) 3215-3256.