Gabriella Licia - 14 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Antonio Friedemann/Pexels)

Há certos signos que estão blindados e podem relaxar neste mês de julho, pois a sorte estará ao seu lado, proporcionando momentos maravilhosos, além de livrar de toda inveja das pessoas falsas.

Não há razão para temer! Esses nativos devem liberar-se do medo e da racionalidade excessiva, permitindo que vivam intensamente nas relações.

Claro, não é possível viver apenas com emoções. No entanto, eles podem mergulhar nessa aventura, pois há amores e amizades genuínas para serem vivenciados com amor.

Falando em amor, a paixão e a sensualidade estão em alta para muitos. Preste atenção às oportunidades que têm surgido e permita que elas entrem em sua vida.

Confira abaixo quais os signos que estão blindados contra inveja e, caso o seu estiver na lista, já pode comemorar. Olha só!

Os signos que estão blindados da inveja e de pessoas falsas neste mês:

1. Gêmeos

Depois da chegada de Júpiter em Gêmeos, a sorte para os nativos é uma certeza inevitável. Nem invejosos, nem nehuma maldade pode atrapalhar o momento de ascensão dos geminianos.

Entre os signos que estão blindados, eles serão aqueles com maior potencial para dar passos grandes e obter um bom retorno financeiro. É hora de realizar sonhos e receber o reconhecimento merecido.

2. Leão

Os leoninos podem ficar despreocupados, pois este mês há muitas chances para entregar as melhores experiências deste ano de 2024, antes da entrada do Mercúrio Retrógrado.

Amor, dinheiro, sorte e reciprocidade nas relações estarão em alta. É uma ótima hora para se arriscar mais, tentar a sorte em loterias e dar passos maiores, sem se preocupar com a inveja dos maldosos.

Confiem na intuição! Números 8, 12 e 22 são excelentes números para os nativos.

3. Sagitário

Por fim, os sagitarianos também poderão sentir uma guinada de sorte em breve. Só não vale levar tudo na brincadeira e perder as chances de sucesso que o universo tem entregado.

Chegou a hora de agarrar as oportunidades e ser feliz. Ninguém poderá barrar a ascensão dos nativos

Dê uma chance para o amor! Esse momento será muito leve e tranquilo!

