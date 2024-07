Cachoeira cita Roberto Naves em compra de fazenda ‘com dinheiro público e origem ilícita’; prefeito diz que menção é ‘mentirosa e leviana’

Propriedade, situada na região Vale do Araguaia, é avaliada em R$ 15 milhões e transação encontra-se em litígio

Denilson Boaventura - 16 de julho de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Reprodução/YouTube Roberto Naves)

Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, voltou às redes sociais nesta quinta-feira (16), após quase um mês de ausência, para revelar detalhes da compra de uma fazenda em Britânia. A negociação da propriedade, situada no município da região Vale do Araguaia, está em litígio. Porém, um detalhe em particular chamou atenção.

Avaliada em R$ 15 milhões, a fazenda teria sido adquirida por terceiros, segundo trecho de autos apresentados por Cachoeira, “com dinheiro público e de origem ilícita”. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), estaria envolvido nos pagamentos, que, de acordo com a publicação do empresário, ocorreram “com dinheiro proveniente da Prefeitura de Anápolis”.

Procurado pelo Portal 6, Roberto Naves repudiou a menção a ele no caso. O chefe do Executivo afirmou desconhecer os compradores envolvidos no diálogo que consta no documento publicado por Cachoeira e concluiu que essa afirmação atende a fins políticos. A manifestação do prefeito de Anápolis pode ser lida na íntegra a seguir:

“O prefeito Roberto Naves declara que usar o nome da prefeitura em assuntos particulares é de extrema gravidade e pedirá esclarecimentos por vias judiciais, uma vez que a menção de uma suposta conversa entre pessoas que ele não conhece é mentirosa e leviana. O tratamento irresponsável desta ilação atende apenas a objetivos políticos.”

Em tempo

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez em que o prefeito foi mencionado em negociações de fazendas. Em 2023, ele foi citado em depoimentos sobre o assassinato do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva como sócio de uma propriedade rural em Porangatu.