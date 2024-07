6 frases que uma pessoa bem educada não tem coragem de dizer

Magno Oliver - 19 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/LML 6768)

Existem frases que uma pessoa educada tem empatia, responsabilidade emocional e sabe que não deve dizer às pessoas à sua volta.

Quem passou por uma boa escola de lições e aprendizados com os pais em casa nunca vai passar uma vergonha dessas.

Então, se você é uma pessoa bem educada, confira algumas frases que separamos para você que jamais devem ser reproduzidas.

6 frases que uma pessoa bem educada não tem coragem de dizer

1. “Isso já não é da minha conta”

Essa frase é bem pesada e, com certeza, não deve estar dentro do repertório de falas de uma pessoa que foi muito bem educada, não é mesmo? Assim, ela demonstra uma falta de empatia e sentimento que faz com que a pessoa seja vista como rude e insensível.

2. “Você é uma pessoa burra demais”

Essa é muito ofensiva e humilhante. Insultar a inteligência de uma pessoa é desrespeitoso e pode prejudicar a autoestima e a amizade que você.

Uma pessoa de boa índole não emite esse tipo de comentário de forma alguma.

3. “Nossa, como o seu cabelo está feio”

Uma pessoa bem educada tem bom controle emocional e respeita os outros ao redor. Assim, elas não emite comentários sobre o cabelo, peso ou a aparência física de ninguém, pois podem ser ofensivos e causar desconforto.

4. “Você é desorganizado demais”

Criticar uma pessoa por algumas atitudes e jeitos é algo que uma pessoa bem educada não faz. Assim, generalizações negativas são ofensivas e muito desestimulantes para quem as escuta. Busque mudar o discurso e usar críticas construtivas para ajudar e não destruir.

5. “Você nunca vai conseguir realizar seu sonho”

Essa é pesada, humilhante e machuca muito. Assim, dizer que alguém é incapaz de alcançar seus objetivos é muito decepcionante e ofensivo. Tente levantar a autoestima e encorajar o outro a correr atrás dos sonhos.

6. “Eu falei que você ia se dar mal nessa”

Por fim, outra frase que não deve nunca sair da boca de uma pessoa educada. Esse tipo de fala só faz a pessoa se sentir mal por um erro dela, além de não ser nada construtiva.

