Cidadania lança nota de repúdio contra decisão do PSDB em Anápolis

Membros da sigla acusam tucanos de tentar minar pré-candidatura de Michel Roriz

Pedro Hara - 20 de julho de 2024

Michel Roriz (Cidadania), à esquerda e Hélio Lopes (PSDB), à direita. (Foto: Reprodução)

O Cidadania lançou uma nota de repúdio neste sábado (20) contra a decisão do PSDB de Anápolis de remarcar a data da convenção entre os partidos sem notificação prévia.

Membros do Cidadania, ouvidos pela Rápidas, enxergam a decisão como uma tentativa de minar as chances de Michel Roriz (Cidadania) de ser o escolhido para representar a federação na corrida para a Prefeitura da cidade, em benefício de Hélio Lopes (PSDB).

Federados, ambos os partidos devem entrar em consenso – através de convenção – para definir quais serão os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Tal convenção, que era para ter sido iniciada no dia 1º de agosto, foi adiantada – sem aviso prévio, de acordo com Michel Roriz – e acontecerá já no dia 25 de julho, às 18h, na sede do PSDB anapolino.

*Colaborou Davi Galvão