Governo de Goiás publica edital com 160 vagas e salários de até R$ 25 mil; veja como se inscrever

A Secretaria de Estado da Administração de Goiás (SEAD-GO) anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de pessoal por tempo determinado.

A Portaria estabelece 160 vagas imediatas destinadas a profissionais com níveis de escolaridade médio, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 25 mil.

O processo seletivo visa preencher posições em diversas unidades da administração pública estadual. Os candidatos selecionados serão alocados em diferentes órgãos e pastas conforme as necessidades da pasta.

As vagas disponíveis incluem os cargos de Analista de Inovação em Tecnologia da Informação, Arquiteto, Arquiteto de Big Data e Assessor Técnico em Infraestrutura.

Outras opções foram Designer Visual de Produtos de Tecnologia da Informação e Comunicação, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Especialista em Administração de Banco de Dados, Especialista em Cibersegurança e Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática. Cada função requer um nível de escolaridade específico.

Os salários variam conforme o cargo e a carga horária, com valores entre R$ 2.615,50 e R$ 25.756,39 para jornadas de trabalho de até 40h semanais. A faixa salarial corresponde às exigências e responsabilidades de cada cargo.

A lotação dos contratados será realizada em órgãos e secretarias, incluindo a Secretaria Geral de Governo (SGG), a Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Os interessados devem consultar o Decreto nº 10.499, de 8 de julho de 2024, para obter informações detalhadas sobre os requisitos e vencimentos de cada cargo.

Detalhes acerca do certame e das inscrições podem ser consultados no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE), publicado em 16 de julho de 2024.