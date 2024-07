Capacidade de reserva de água no DAIA é ampliada pela Codego

Medida foi tomada para evitar o desabastecimento durante o período de seca

Pedro Hara - 21 de julho de 2024

Capacidade passou de 10 para 20 milhões de litros. (Foto: Divulgação/Codego)

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) investiu R$ 17 milhões para dobrar a capacidade de reserva de água no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Com a obra, o potencial de armazenamento saiu de 10 para 20 milhões de litros. Segundo o presidente da Codego, Francisco Júnior, a medida foi tomada para evitar o desabastecimento durante o período de seca.

“Estamos com uma ampla frente de serviços em andamento, mas há uma previsão de seca acentuada nos próximos meses e vamos nos preparar, tomando providências, para evitar que falte água para as indústrias do DAIA”, explicou.