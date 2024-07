Entenda como Anápolis pode ganhar título de campeão estadual por jogo realizado há mais de 70 anos

Dossiê elaborado por pesquisadores revela toda a história e como o clube foi "esquecido" com o tempo

Davi Galvão - 21 de julho de 2024

Time do União Operária, que viria a ser nomeado como Anápolis. (Foto: Vince Araújo/Sou Anapolino com Muito Orgulho)

Para os torcedores apaixonados do Anápolis Futebol Clube, não é mistério que o time já ostenta o título de campeão goiano de 1965. Porém, o que poucos sabem, é que o clube pode estar próximo de “ganhar” o Goianão de 77 anos atrás.

Isso porque, um dossiê revelado pelo vice-presidente do clube, Kim Abrahão aponta que, na verdade, o título foi ‘roubado’ da cidade. O documento agora será analisado pela Federação Goiana de Futebol que dará o parecer final sobre o assunto.

Quem conta mais sobre o tema é o repórter e pesquisador Vitor Souza, autor do documento, elaborado com o apoio do professor e pesquisador Ramon Loiola.

“Entre 1944 até 1961, os times que estão listados hoje como campeões do Campeonato Goiano na verdade venceram o Citadino de Goiânia, organizado pela FGF […] e apesar do nome, times que não eram da capital também participavam. Daí, desde 1944, tentaram mudar esse nome, só foi dar certo em 1947”, explicou, em entrevista ao Portal 6.

No ano em questão, foram então realizados dois campeonatos distintos: o da capital, ganho pelo Atlético e o do interior, vencido pelo Anápolis (à época, chamado de União Operária).

Depois disso, no dia 18 abril de 1948, foi marcada a “grande final” entre o Atlético e o Anápolis, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Na data, o Galo venceu o Dragão pelo placar de 3 a 2, com um gol de Chupeta e outros dois de Laudo Puglisi, artilheiro do campeonato com seis gols.

Na época, André conta que a imprensa e vários jornais reconheceram a vitória do Anápolis sobre o campeonato de 1947, mas, nos registros, quem consta como vencedor é o Atlético, já que “durante essa época do Citadino, só os vencedores goianienses eram considerados, de fato, campeões”.

Foi apenas a partir do campeonato de 1962 que o “Citadino” ficou para trás e o Goianão, como é conhecido atualmente, passou a realmente valer para todos os times do estado.

“Foi por conta do Licita Júnior, jornalista esportivo e escritor de vários livros sobre a história do futebol goiano. Em um desses, ele cria uma lista de campeões goianos e considera só os times que eram de Goiânia […] Daí os meios de comunicação, a imprensa tomaram isso como verdade absoluta”, revelou.