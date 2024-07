Faça isso e suas bananas vão durar por muito mais tempo

Nutricionista deu o papo sobre conservação dessa fruta que vai prolongar um pouco mais o tempo de vida e conservação

21 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@nutrijacksonmendes)

A banana é uma fruta que caiu no gosto dos lares brasileiros e está presente em feiras, supermercados e empórios de frutas e verduras de todos os cantos do Brasil.

Assim, a fruta é coringa para se ter em casa, não é mesmo? Com ela você pode fazer diferentes receitas e até mesmo utilizá-la para o preparo de uma boa vitamina.

No entanto, um dado importante é que muitos brasileiros não sabem exatamente como armazenar a banana e conservar por mais tempo, uma vez que elas perdem muito rápido.

Pensando nisso, um nutricionista viralizou nas redes sociais trazendo uma dica para te ajudar a conservar as frutas por mais tempo em casa.

Faça isso e suas bananas vão durar por muito mais tempo

Para ajudar as pessoas que não conhecem muito do estado de conservação de uma banana, o nutricionista Jackson Mendes, no Instagram @nutrijacksonmendes, resolveu dar uma dica.

No vídeo, ele fala um pouco sobre como você pode fazer para evitar que a banana amadureça tão rapidamente, chegando ao ponto de apodrecer.

Dica 1: Separe o cacho das bananas

Existe um gás chamado etileno, que acelera o processo de amadurecimento das bananas. Por isso, ele recomenda cortar as frutas que estão ligadas diretamente ao cacho.

Dica 2: Deixe as frutas soltas

O nutricionista orienta que o melhor é deixar as bananas em um recipiente, de forma que estejam soltas e longe de outras frutas como maça e abacate, pois elas também liberam o gás do amadurecimento.

Dica 3: Cuidado com o caule

Para finalizar, o profissional orienta a ter cuidado com o caule da banana. No vídeo, ele envolve o talo com um plástico filme. A explicação é que o item ajuda a inibir a emissão do gás etileno

Confira o vídeo completo do truque das bananas:

