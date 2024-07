Aparecida de Goiânia está com quase 600 vagas em aberto para diferentes áreas

Interessados devem se inscrever em uma das unidades do SAC ou Vapt Vupt

Maria Luiza Valeriano - 23 de julho de 2024

Candidatos devem apresentar documento pessoal, carteira de trabalho e comprovante de endereço (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), anunciou a abertura de 577 vagas de emprego para diversas áreas de atuação.

As oportunidades são para atuar nos níveis administrativo e de produção de várias empresas da cidade. O destaque fica com as 150 vagas para operador de telemarketing e 42 para auxiliar de logística. Há ainda procura para os cargos de estoquista, motorista de caminhão, promotor de vendas, balconista, entre outros.

Para se inscrever, interessados devem ir até uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), nas agências setor Central, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial, o atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Nas unidades do Vapt Vupt Garavelo e Vapt Vupt Buriti Shopping, o atendimento ocorre das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, é realizado das 08h às 13h.

No Araguaia Shopping, o SAC funcionará das 08h às 17h, sendo necessário agendamento pelo site do Vapt Vupt, assim como nas unidades do Garavelo e Buriti Shopping.

Os candidatos devem se apresentar com documentos pessoais como CPF, RG, carteira de trabalho, comprovante de endereço e telefone de contato. Caso seja selecionado, receberá uma carta de encaminhamento para prosseguir à fase de entrevistas junto à empresa interessada.

O site da Secretaria de Trabalho de Aparecida também disponibiliza a lista completa de vagas, atualizada diariamente.

Confira as vagas