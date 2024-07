“Construiremos o maior plano de gestão da história de Anápolis”, diz Eerizania ao anunciar Samuel Gemus como vice

Médico afirma que está alinhado com a futura colega de chapa e que estão ouvindo pessoas técnicas para cada construir propostas para cada setor

Pedro Hara - 23 de julho de 2024

Eerizania Freitas e Samuel Gemus. (Foto: Caio Henrique/Portal 6)

Em entrevista ao Portal 6, Eerizania Freitas (UB), pré-candidata à Prefeitura de Anápolis, afirmou que pretende construir o “maior plano de gestão da história” da cidade.

A fala ocorreu durante o lançamento do médico Samuel Gemus (DC) como vice na chapa encabeçada por ela, nesta terça-feira (23).

Segundo Eerizania, ela e o futuro companheiro de chapa tem dialogado com a população e com diversos setores da sociedade para ouvir quais são as principais reivindicações e apresentar possíveis soluções.

“Nós temos conversado com técnicos da área da saúde, segurança pública, cultura, esporte, assistência social, educação. Então, eu ouvi dos melhores técnicos que certamente construiremos o melhor plano de gestão da história de Anápolis”, apostou a pré-candidata.

Samuel também destacou os diálogos que ambos vêm tendo com os diversos setores da sociedade anapolina, mas que antes de apresentar soluções, é necessário entender quais são os problemas.

“Eu sempre falei nas minhas outras candidaturas que a gente não tem como tomar conta de tudo. Nós precisamos de pessoas técnicas para cada setor e o primeiro passo agora é escutar a população, ver o que a população acha que podemos melhorar e apresentar um plano para isso”, disse o médico.

Realizado na Câmara Municipal, o evento contou com a presença de vários vereadores, entre eles o presidente da Casa, Dominguinhos (PDT) e o vice, Jakson Charles (PSB).

A deputada estadual Vivian Naves (PP) também esteve presente. Padrinho político de Eerizania, Roberto Naves (Republicanos) foi ausência, reforçando a ideia da pré-campanha, de que Eerizania é candidata do governador Ronaldo Caiado, e não do prefeito de Anápolis.