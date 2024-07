Funcionários ameaçam greve nos aeroportos de Paris na abertura da Olimpíada

Grupo sindical Force Ouvrière exige melhores concessões salariais

Folhapress - 23 de julho de 2024

Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle. (Foto: Wikimedia Commons)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um pré-aviso de greve nos aeroportos de Paris foi protocolado para a sexta-feira (26), dia da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos. A informação é do jornal francês La Tribune.

O grupo sindical Force Ouvrière exige melhores concessões salariais. O pré-aviso foi apresentado na última segunda (22), cerca de uma semana depois de um acordo assinado entre a direção de aeroportos e alguns sindicatos.

A greve duraria da manhã de sexta até a manhã de sábado (27). A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos será realizado na noite do dia 26 nas margens do Rio Sena – às 14h30 no horário de Brasília.

Os aeroportos afetados seriam o de Paris-Charles-de-Gaulle, Orly e Beauvais. As primeiras provas desta edição começam nesta quarta (24).

As delegações olímpicas dos países já começaram a desembarcar na França. Os primeiros atletas brasileiros chegaram nos últimos dias.

Os aeroportos de Paris movimentam diariamente cerca de 350 mil pessoas, de acordo com o portal Sortir à Paris. É esperado que mais medidas sejam tomadas para contemplar o maior fluxo de passageiros devido aos Jogos Olímpicos.