Um ex-amor que sumiu do nada vai reaparecer e revirar a vida destes 3 signos

Essa situação pode ocorrer antes mesmo do dia 05 de agosto, quando começa a retrogradação de Mercúrio, desencadeando uma tempestade de emoções

Gabriella Licia - 23 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/ Tim Samuel)

Prepare-se para uma grande mudança que está prestes a acontecer! Em breve, alguns signos terão suas vidas viradas de cabeça para baixo com o retorno de um ex-amor complexo e mal resolvido.

Neste dia 23 de julho, o Sol entra em Leão, onde já se encontra Mercúrio e Vênus. Isso poderá provocar uma série de acontecimentos para muitas pessoas, incluindo a necessidade de resolução de situações pendentes com um ex-amor.

E o horóscopo vai além! Essa situação pode ocorrer antes do dia 05 de agosto, quando começa a retrogradação de Mercúrio, desencadeando uma tempestade de emoções. Essa pessoa já causou um impacto significativo nos corações envolvidos e agora vai deixar tudo ainda mais confuso.

Se você quer saber quais são os signos afetados com um ex-amor, confira a lista abaixo com os três signos que selecionamos! Veja só!

1. Touro

Como os taurinos dificilmente encontram a sonhada paz, um ex-amor do passado também tem chegado para causar um estrago. A compatibilidade de vocês é simplesmente incrível e isso deixa os nativos completamente perdidos.

Afinal, a química entre quatro paredes é fundamental para gamar um taurino. Pois é, vocês precisarão conversar bastante e resolver para qual direção essa relação seguirá.

Mas lembrem-se! É imprescindível pautar exatamente o que não toleram mais em um vínculo íntimo. Não dá para se chatear de novo com os mesmos erros.

2. Câncer

Os cancerianos precisam aprender de uma vez por todas a fechar os círculos e recomeçar em novos ares. Esse ex-amor chegará para causar uma reviravolta forte. É preciso ser resiliente para tomar a decisão mais sábia e não se abalar.

Para vocês, retornar ao passado não compensa. É melhor deixar tudo isso para lá e resolver apenas o necessário.

3. Virgem

Por fim, os virginianos também serão afetados com esse reaparecimento. Apesar da mágoa, a saudade é indiscutível, né? Pois bem, é hora de engolir um pouco do orgulho e conversar com essa pessoa, nem que seja apenas para botar os pingos nos i’s.

Não se preocupe, pois esse ex-amor terá a iniciativa. Você só precisa definir se dará uma segunda chance (o que é pouco provável) ou se dirá tudo o que ficou guardado durante esse tempo e finalizará o ciclo. Pense com calma!

