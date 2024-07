Goiás tem santuário de onças e visitação está aberta ao público

Visitantes poderão ir até cachoeiras e dar água para os animais bem de pertinho

Thiago Alonso - 24 de julho de 2024

Onça-pintada no Instituto Nex No Extinction. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os fãs da vida selvagem poderão acompanhar um dia inteiro ao lado de onças em um santuário que fica em Corumbá de Goiás, município a 110 km de Goiânia.

A iniciativa “De férias com as feras” é promovida pelo Instituto Nex No Extinction, uma organização não governamental (ONG) que atua na proteção desses animais selvagens há 24 anos.

Durante o período, a instituição receberá grupos de visitantes para conhecer de perto as 25 onças residentes do local.

No entanto, por se tratar de uma excursão experimental, concedida excepcionalmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), os passeios devem ser agendados com antecedência e só poderão ser realizados assim que grupos forem formados.

As experiências serão monitoradas e acompanhadas por funcionários em datas específicas.

A programação, que é realizada das 09h30 às 15h30, conta com visitas por todo o santuário, podendo conhecer a história de cada uma das onças. Não o bastante, o público também poderá visitar a cachoeira e dar água para os animais de pertinho.

Para participar, além do agendamento prévio, é necessário pagar o valor de R$ 250 por pessoa e R$ 150 para crianças de até 10 anos. Os custos cobrem alimentação, desde café da manhã, almoço, água e frutas, assim como o acompanhamento de guias e seguranças.

Também há a opção de uma imersão no mundo animal, que acontece anualmente, com um pacote custando R$ 3,6 mil. Nesta categoria, os visitantes ficam hospedados na sede do Instituto Nex por quatro dias. Lá, eles participam de aulas práticas e teóricas com uma bióloga sobre enriquecimento ambiental, bem-estar, comportamento e manutenção animal. A oportunidade também garante um certificado de 32 horas.

O Instituto vê os valores recebidos como doações, pois as visitas têm o duplo propósito de sensibilizar e instruir sobre a conservação e proteção da onça-pintada, além de angariar recursos para o cuidado dos animais.

O montante coletado com as visitas ajuda a cobrir os custos de uma semana de alimentação para as onças, que consomem, em média, aproximadamente cinco quilos de carne diariamente.

Para mais informações, o Nex No Extinction disponibilizou o WhatsApp (61) 9.9603-9251, de Raffaela Ribeiro, uma das organizadoras do projeto.