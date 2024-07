”Advogada, mãe e dona de casa”: conheça anapolina que será a única representante goiana em maratona nas Olímpiadas

Em julho de 2023, Adriana Barbosa recebeu um e-mail inesperado, que tem mudado sua rotina desde então

Thiago Alonso - 25 de julho de 2024

Adriana Barbosa foi selecionada para correr na Marathon Pour Tous, em Paris. (Foto: Arquivo Pessoal)

Advogada, 50 anos, dona de casa e mãe de duas filhas. Essa é Adriana Barbosa, anapolina que foi a única pessoa de Goiás selecionada para correr na Marathon Pour Tous (em bom português, Maratona Para Todos), durante as Olimpíadas de 2024.

O trajeto de 42 km ligando Paris a Versalhes será realizado no dia 11 de agosto e faz parte de um projeto do Comitê Olímpico Internacional (COI), que visa incluir não-atletas nos Jogos Olímpicos.

A “seleção” foi feita por meio de um sorteio, no qual inscritos em um aplicativo de esportes cumpriam desafios e atividades para serem aceitos na disputa. Ao todo, serão 20.024 participantes de todo o mundo, dentre eles, Adriana.

Ao Portal 6, a mulher contou que nunca correu maratonas profissionalmente e só baixou o aplicativo por influência do marido, que é atleta profissional.

“Foi pura sorte. Eu nunca corri maratonas, mas meu marido ficou insistindo para baixar o aplicativo. Eu falei para ele que não tinha interesse nenhum, mas ele ficou insistindo, disse que não custava nada, até que baixei”, disse a advogada.

Mensagem inesperada

No entanto, a surpresa veio em julho de 2023, quando ela recebeu um e-mail endereçado de Paris, sede das Olimpíadas de 2024.

“Recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido sorteada. Até não acreditei inicialmente, porque eu nem tinha cumprido muitos desafios do aplicativo, fiz só uns 15, meu marido estava doido para ser sorteado, fez 100 desafios. Na época, não tinha ninguém, não tinha notícia de pessoas sorteadas, achei que podia ser um golpe, algo fake”, relembrou.

“Fiquei muito desconfiada, mas eu entrei na plataforma e tinha um tempo X para mandar as informações. Como não pedia cartão ou informações importantes, eu me cadastrei”, completou.

Com um tiro no escuro, a anapolina aguardou até janeiro, como mandavam as instruções da mensagem. Ela chegou a pesquisar listas de selecionados, mas descobriu que a legislação parisiense proibia a divulgação destes nomes.

Apesar da ansiedade, em janeiro de 2024, no exato dia como estava descrito, ela recebeu mais um e-mail: a confirmação de que havia sido selecionada.

“Foi 25 de janeiro. Formamos um grupo de brasileiros que foram selecionados, aí o pessoal começou a receber os e-mails, todos ao mesmo tempo. Na mensagem estava a confirmação de inscrição e um manual de instruções”, disse.

Mudança na rotina

Desde então, a rotina de Adriana tem sido outra. Segundo ela, os treinos, que antes não passavam de 11 km, começaram a avançar e hoje ultrapassam os 20 e 32 km.

“No treino eu chego de 25 a 32 km no máximo, já o 42 eu não chego, ele só vai acontecer no dia”, cravou, animada.

Empolgada para o dia 11 de agosto, ela contou que os preparativos se intensificaram nos últimos quatro meses, mesmo com a correria do dia a dia.

“Eu sou uma pessoa comum: trabalho o dia inteiro, sou advogada, tenho muitas audiências, todo dia tem uma, sou mãe, esposa, dona de casa, mas sempre tiro um tempo para treinar. Se se organizar, dá tempo”, afirmou.

Representatividade

Aliás, esta foi uma das bandeiras da anapolina, que reconhece a importância de ser a única pessoa de Goiás entre os sorteados. No Centro-Oeste, somente ela e uma outra mulher, de Brasília, foram selecionadas.

“É engraçado isso, né? Saiu em todo lugar sobre essa maratona, todas as emissoras, saiu até na Globo, até o Jornal Nacional fez uma matéria. Mas eles focam sempre em São Paulo e no Rio de Janeiro. É muito centralizado, ninguém pensa que tem pessoas de outros lugares do Brasil, que tem pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, eu sou de Goiás, sou do interior de Goiás, porque sou de Anápolis, isso é muito bacana!”, destacou.

Por fim, Adriana reiterou a importância de outras pessoas darem visibilidade a projetos como a Marathon Pour Tous.

“A gente vai levar uma ideia de que pessoas comuns podem correr dentro de uma prova dessa, que reúne gente de todo jeito, de todo lugar do mundo. São 20 mil atletas correndo no mundo inteiro. Eu achei muito legal, muito bacana. Essa é uma nova oportunidade, mais pessoas estarão dentro dessas possibilidades”, finalizou.