Menina de 8 anos é estuprada e morta pelo vizinho em Salvador

Corpo da criança foi encontrado pelos moradores no meio da rua na madrugada de terça-feira (23)

Folhapress - 25 de julho de 2024

Aisha Vitória Santos da Silva. (Foto: Reprodução)

Uma menina de oito anos foi estuprada e morta pelo vizinho em Salvador. O corpo da criança foi encontrado pelos moradores no meio da rua na madrugada de terça-feira (23).

Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, confessou os crimes contra Aisha Vitória Santos da Silva. Os policiais encontraram na casa dele uma boneca, que teria sido utilizada para atrair a vítima, e um par de sandálias da menina. Ela estava desaparecida desde o final da tarde de segunda-feira (22).

Ele se mudou para a Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués, há pouco tempo. “O homem não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Desde o início ele confessou o crime”, disse Andrea Ribeiro, diretora do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O homem já havia sido preso em 2015, no município de São Gonçalo dos Campos, também por crime sexual contra uma criança de sete anos.

A Polícia Civil suspeita que Joseilson esteja envolvido em crimes cometidos em outros estados. “O material genético dele será incluído no Banco Nacional de Perfis Genéticos para fazer o cruzamento de informações”, informou Andrea Ribeiro.

Rogério Silva, pai de Aisha, disse nesta quarta-feira (24), quando o corpo da menina foi sepultado, que falou com o assassino confesso após a prisão. “Perguntei: ‘Por que você fez isso com minha filha? E ele disse: ‘Porque eu tive vontade de matar’. Aí os policiais mandaram eu me afastar”, afirmou à TV Bahia, afiliada da Globo no estado.