Trabalhadores e estudantes de Goiás podem ganhar viagem com tudo pago para diversas cidades do Brasil

Iniciativa visa proporcionar trajetos para localidades amplamente visitadas

Gabriella Pinheiro - 25 de julho de 2024

Recife é um dos destinos (Foto: Reprodução/YouTube)

Trabalhadores do comércio, dependentes, estudantes e egressos da rede pública da educação de Goiás têm até o próximo domingo (28) para se inscreverem no “Projeto Minha Primeira Viagem”, que visa oferecer oportunidades de viagens gratuitas para pessoas com baixa renda.

A iniciativa faz parte do Serviço Social do Comércio (Sesc Goiás) e tem como objetivo proporcionar acessibilidade, oferecendo ao público a chance de conhecer cidades amplamente visitadas.

As candidaturas e a inclusão de documentos podem ser feitas de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no Sistema PCG, pelo Portal Meu Sesc.

Os destinos iniciais são para as cidades de Contagem, Belo Horizonte, Brumadinho, Ouro Preto e Mariana em Minas Gerais (MG). Nesses casos, as viagens acontecerão entre os dias 10 e 16 de setembro.

Há também oportunidades para Recife, Pantanal, Fortaleza, Caldas Novas, Curitiba e Caiobá. As datas de embarque para cada um dos trajetos estão disponíveis no cronograma. Os embarques acontecerão em Goiânia, Anápolis e Jataí.

Entre os requisitos para participar, estão: ter renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais, nunca ter sido contemplado pelo projeto e ter a credencial Sesc com data de validade atualizada (caso o candidato seja da categoria de trabalhador do comércio ou dependente de trabalhador do ramo).

No caso de estudantes regulares na educação básica da rede pública, é preciso apresentar, no ato da candidatura, declaração escolar expedida, timbrada, carimbada e assinada pela instituição de ensino.

Se for egresso da rede pública, será considerado elegível a partir da comprovação por declaração expedida, timbrada, carimbada e assinada pela instituição de ensino, até 03 anos da data do cadastro/candidatura ao PCG.

Mais informações sobre como participar estão disponíveis no edital.