Alerta para quem tem alguma dessas notas: elas vão sair de circulação!

Em busca de modernização de sistema e novas configurações de moedas e cédulas, órgão anuncia mudanças

Magno Oliver - 26 de julho de 2024

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Em comunicado emitido pelo Banco Central, as notas antigas de real de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, produzidas entre 1994 e 2010, ao substituir o cruzeiro real sairão de circulação.

A nota reforça que “essas notas permanecem com o seu poder de compra, e a população pode continuar utilizando-as normalmente nas suas transações diárias, tanto para pagamentos como recebimentos”.

Esses modelos produzidos entre 1994 e 2010 foram se desgastando bastante devido ao alto volume de uso e as ações do tempo em sua estrutura e tintura.

Dessa forma, o órgão informou que a partir de 2024 as notas da segunda família do real, lançadas em 2010, serão o modelo predominante no mercado brasileiro.

A explicação é que essas produções monetárias trazem elementos de antifalsificação mais modernos e com um tamanho diferenciado para cada valor unitário de cédula.

Assim, o BC emitiu uma instrução normativa pública para orientar a rede bancária sobre o novo encaminhamento a respeito das cédulas da primeira família do real.

O consumidor levando sua cédula descontinuada de circulação, terá sua nota desgastada substituída por novas remessas.

Outro fator que motivou a descontinuação de modelos antigos é que as cédulas desgastadas atrapalham nas operações de equipamentos bancários, como caixas eletrônicos, máquinas contadoras ou selecionadoras de dinheiro.

Na nota, o BC reforça: “cédulas desgastadas e em mau estado também dificultam o reconhecimento de seus elementos de segurança por parte da população”.

Como identificar uma cédula da primeira família do real pela marca-d’água

Você vai colocar a nota contra a luz e ver qual figura aparece. Nas notas de R$ 100 e R$ 50, elas possuem uma efígie da República. Já na de R$ 20, o mico-leão dourado e o número 20.

Nas notas de R$ 5 e R$ 10, você vai visualizar a Bandeira Nacional. E na de R$ 2, a tartaruga marinha e o número 2.

Pela faixa holográfica e alto-relevo

Elas só estão presentes nas notas de R$ 20. Assim, basta apenas movimentar a nota para aparecer na faixa brilhante as figuras do mico-leão dourado e o número 20, em três tamanhos.

Algumas delas possuem um alto-relevo na superfície. Dessa forma, passe o dedo sobre elas e sinta a diferença na estrutura.

