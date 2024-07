PMs são flagrados agredindo mulheres durante abordagem

Agentes da Polícia Militar do Tocantins foram gravados agredindo um grupo de mulheres durante abordagem no bairro Aureny III, em Palmas, na manhã da quarta-feira (24).

A ação dos PMs foi gravada por testemunhas e divulgada nas redes sociais. Nas imagens, os PMs podem ser vistos arrastando, empurrando, dando socos e tapas nas mulheres.

Confusão ocorreu quando os policiais, aparentemente, teriam tentado separar uma briga entre duas mulheres. Os agentes faziam patrulha quando presenciaram a briga em público.

Pelo menos uma das mulheres agredida reagiu e atingiu um PM no rosto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, a mulher foi presa por desacato e por danos ao patrimônio público ao danificar uma viatura. Ela foi autuada e ouvida, mas já foi liberada por determinação da Justiça estadual.

Em nota, a Polícia Militar do Tocantins informou que os agentes que aparecem na gravação foram afastados. Segundo a PM, foi instaurada uma apuração interna para analisar a conduta dos militares. O órgão também reforçou “à sociedade seu compromisso com a lei, a ordem, a ética, destacando ainda que não coaduna com quaisquer ilegalidade ou ação não compatível com seu Procedimento Operacional Padrão”.

Caso é investigado pelo 4º DP de Palmas, conforme a SSP. “O delegado plantonista teve conhecimento do vídeo que circulava nas redes sociais evidenciando as agressões sofridas pela mulher durante a abordagem”. Como os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados, não foi possível localizá-los para pedir posicionamentos.