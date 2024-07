Brasil enfrenta Japão pela segunda rodada das Olimpíadas; saiba onde assistir

Equipe brasileira venceu a Nigéria na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris, com assistência de Marta

Augusto Araújo - 28 de julho de 2024

Seleção brasileira venceu a Nigéria na estreia das Olimpíadas, com gol de Gabi Nunes. (Foto: Divulgação/CBF)

Após estrear com pé direito nos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira de futebol enfrenta o Japão neste domingo (28) pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

A partida acontece às 12h (horário de Brasília), no estádio Parc des Princes, em Paris.

O time brasileiro ganhou da Nigéria pelo placar de 1 a 0, gol de Gabi Nunes após uma bela assistência de Marta.

Vale destacar que, se entrar em campo hoje, a “Rainha do Futebol” irá completar a 200ª partida com as cores da seleção brasileira, um marco histórico.

Já a seleção japonesa perdeu para a Espanha por 2 a 1, depois de sair na frente com um gol de falta de Fujino. No entanto, Bonmatí e Caldentey viraram para as jogadoras espanholas.

O jogo será transmitido em TV aberta pela Rede Globo e pela internet, de forma gratuita, pelo canal de YouTube da CazéTV. Pelos canais de assinatura, Sportv e Premiere transmitem, além da plataforma de streaming Globoplay.