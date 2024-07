Casal sofre acidente em Anápolis e um joga culpa no outro para tentar se livrar das consequências

Jovem que estava no veículo precisou ser socorrida alegando não estar sentindo as pernas

Da Redação - 28 de julho de 2024

Acidente aconteceu após casal sair de bar, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Anápolis neste domingo (28). O caso aconteceu na madrugada, na zona rural do município.

Tudo teria acontecido quando um casal, que saia de um bar na cidade e seguia rumo ao município de Mocambinho, onde reside, perdeu o controle do veículo em uma curva e saiu da pista, quebrando a cerca de uma fazenda e batendo em uma árvore.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve presente no local do acidente e a jovem, de 26 anos, repetia a todo momento que o marido que estava na direção do carro.

No entanto, contrariando o depoimento da esposa, o rapaz, de 25, defendeu que, na verdade, ela que estaria conduzindo o veículo.

Alegando não estar sentindo as pernas e fortes dores na coluna, a jovem foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O marido passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,41 mg\L de álcool por litro de ar expelido.

Diante dos fatos, ele foi levado à delegacia e o caso deverá ser investigado.