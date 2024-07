Explosão em barco deixa três mortos no Amazonas

Passageiros precisaram pular no Rio Negro para fugir de chamas

Folhapress - 28 de julho de 2024

Embarcação pegou fogo no Rio Negro, em Amazonas. (Foto: Reprodução)

VITÓRIA DE GÓES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Uma explosão em um barco deixou 59 feridos e três mortos no Amazonas, na madrugada do sábado (27). A embarcação havia saído de Manaus na noite de sexta com direção ao município de Santa Isabel do Rio Negro, a 640 km, onde a previsão era chegar segunda-feira (29).

De acordo com o Governo de Manaus, o barco Comandante Souza pegou fogo nas proximidades de Santa Maria, a 40 minutos da capital. Com isso, os passageiros precisaram pular no Rio Negro para fugir das chamas. Moradores das proximidades ajudaram nos resgates até a chegada do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, incluindo mergulhadores, trabalham na região em busca de vítimas, já que não se sabe ao certo o número de tripulantes e passageiros que estavam na embarcação. À noite as buscas foram encerradas, mas devem ser retomadas neste domingo (28).

As mortes confirmadas são de duas idosas, de 70 e 72 anos, e de um adolescente, que não teve a idade divulgada. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há informações do que pode ter causado o acidente. Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais, é possível identificar o barco já em chamas e algumas pessoas resgatadas deitadas no chão. A Marinha irá investigar a ocorrência.