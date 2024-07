Agosto será o melhor mês do ano para pessoas destes 3 signos

Apesar da atipicidade envolvendo a retrogradação de Mercúrio em Virgem e Leão, é possível obter excelentes resultados

Gabriella Licia - 29 de julho de 2024

Prepare-se, pois agosto promete ser o melhor mês do ano para alguns signos do zodíaco. Esses signos terão a oportunidade de se realizarem em diversas áreas da vida e também de receberem um bom valor na conta bancária.

Com as mudanças astrológicas, muitas pessoas podem ser agraciadas com respostas positivas do universo, mesmo no período de retrogradação de Mercúrio na casa de Virgem. No entanto, é essencial estar preparado para essas mudanças, evitando surpresas e medos excessivos.

É importante fazer um adendo sobre uma atipicidade deste cenário: o trânsito de Mercúrio em Virgem vai ocorrer duas vezes, por causa de Mercúrio retrógrado. O primeiro período de Mercúrio em Virgem começou no dia 25 deste mês de julho e vai até dia 14 de agosto.

No dia 05, inicia a retrogradação e se estende até o dia 28 de agosto. Após o dia 14, Mercúrio volta para Leão, onde fica temporariamente até o dia 09.

Devido ao planeta ser regente de Virgem, é possível que muitas questões racionais, ligadas ao profissional, se desenrolem melhor no até o próximo dia 05. Aproveitem as oportunidades. Durante a retrogradação, é possível que surjam medos, mas é um ótimo período para reavaliar o que realmente deseja e quais os próximos passos a seguir

Por isso, é importante ficar atento aos sinais. Confira a seguir quais são os signos que serão beneficiados no melhor mês do ano, de maior aprendizado e ganhos.

Agosto será o melhor mês do ano para pessoas destes 3 signos:

1. Touro

Pessoas que tem o Sol ou ascendente nesta casa poderão sentir uma guinada mental surpreendente no melhor mês do ano. Será um período de resoluções e isso é algo que acalma o coração do taurino. É importantíssimo para esses nativos estar certo do caminho que estão traçando.

Portas poderão ser fechadas para que novas se abram e está tudo bem em reiniciar em um campo mais seguro. Sejam certeiros e menos medrosos, pois a sorte irá os favorecer.

2. Libra

Os librianos poderão sentir muito entusiasmo também neste melhor mês do ano. No campo profissional, vários contatos poderão chegar, juntamente com novas oportunidades de ganhos.

A comunicação pode sentir uma falha em alguns momentos, mas sejam pacientes e resilientes. Vocês conseguirão dar saltos incríveis, mesmo perante o caos.

3. Escorpião

Por fim, mas não menos beneficiados no melhor mês do ano, os escorpianos poderão perceber uma rede de network aumentando significativamente. Muitas pessoas poderão procurar os nativos com Sol ou ascendente nesta casa.

Aproveitem para dar o melhor de si neste momento e conquistar o espaço que tanto desejam.

