Anapolina e Grêmio Anápolis surpreendem expectativas e continuam na série B do Goianão

Rubra não publicou nenhum posicionamento acerca da frustração nas redes sociais. Por outro lado, o GEA deixou registros da celebração da equipe

Samuel Leão - 29 de julho de 2024

Grêmio Anápolis comemora vitória. (Foto: Reprodução/Instagram)

Contrariando todas as expectativas, os dois times que disputam a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano tiveram resultados que surpreenderam a torcida. São eles o Grêmio Anápolis e a Anapolina, ambos vitoriosos na última rodada.

Com uma boa campanha, a Anapolina conseguiu vencer a Associação Esportiva Evangélica (Aseev), por 2 a 0 no Estádio Olímpico. Entretanto, a equipe, que dependia de uma série de resultados combinados, não conseguiu subir para a primeira divisão do campeonato e desapontou os fãs fiéis.

Por outro lado, o Grêmio Anápolis (GEA), que passou a maior parte do campeonato na zona de rebaixamento, enfrentou o Santa Helena, time que já havia sido rebaixado, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

A partida, acirrada, terminou em 3 a 2, com dois gols de Renan Silva e um de Miguel Correia. Assim, a equipe subiu para a 6ª posição no quadro geral e garantiu a permanência na competição, para a próxima edição.

Vale pontuar que o Grêmio Anápolis já foi campeão da primeira Divisão do Campeonato Goiano – em um título inédito, conquistado em 2021. Já a Anapolina teve, como melhores colocações, dois vice campeonatos no torneio.