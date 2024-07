Fred Rodrigues se aproxima do Novo e partido pode indicar vice à Prefeitura de Goiânia

Aliança entre pré-candidatos indica possível mudança no projeto do ex-deputado estadual

Pedro Hara - 30 de julho de 2024

Fred Rodrigues com Leonardo Rizzo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL) se aproximou do partido Novo nos últimos dias visando a disputa do Paço Municipal.

Rápidas ouviu de interlocutores que a afinidade entre os dois partidos pode indicar uma mudança no projeto do ex-deputado estadual, que havia anunciado Delegado Humberto Teófilo (DC) na vice.

Teófilo tomou a decisão de apoiar e entrar na pré-campanha de Fred Rodrigues a revelia da DC, que está apoiando Sandro Mabel (UB).

Caso as conversas com o Novo sejam fortalecidas nos próximos dias, a possibilidade é que Leonardo Rizzo seja indicado a vice e o delegado da Polícia Civil (PC) seja retirado do posto, assumindo alguma função estratégica durante o período eleitoral.