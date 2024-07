Show em homenagem a Marília Mendonça reúne Alok, Péricles e Ludmilla em SP

Evento foi criado em parceria próxima com a família da artista, que morreu em 2021

Folhapress - 30 de julho de 2024

Marília Mendonça. (Foto: Divulgação)

O “This is Marília Mendonça”, show organizado pelo Spotify no Allianz Parque, em São Paulo, vai reunir artistas brasileiros para homenagear a cantora sertaneja no dia 5 de outubro.

Entre os convidados estão Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano.

A venda de ingressos começa na próxima terça-feira (6). Haverá pré-venda no dia 5 de agosto para quem se cadastrar no site marilia.com.vc, com entrada a partir de R$ 142.

O evento foi criado em parceria próxima com a família da artista, que morreu em 2021. A cantora foi a única a atingir 10 bilhões na plataforma de streaming de música.

THIS IS MARÍLIA MENDONÇA POR SPOTIFY

Quando 5 de outubro, a partir das 19h; portões abrem às 15h

Onde Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, região oeste

Preço R$142

Classificação 16 anos

Link: https://r2.com.vc/produto/05-10-this-is-marilia-mendonca/