Tire as manchas da parede em poucos minutos sem gastar comprando tinta

Com apenas quatro produtos simples, as paredes ficarão completamente limpas

Ruan Monyel - 30 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Help! Dicas)

Acabar com as manchas nas paredes é um verdadeiro desafio, especialmente quando você está buscando uma solução rápida, fácil e econômica.

Mas fique tranquilo, existe uma misturinha “mágica”, feita com produtos comuns, que será sua melhor aliada para acabar com essas sujeiras indesejadas.

Apenas quatro ingredientes separam você de paredes limpas e sem nenhuma marca. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Tire as manchas da parede em poucos minutos sem gastar comprando tinta

Quem cuida de casa sabe como as manchas que insistem em ficar nas paredes incomodam, além de deixar o ambiente com aspecto de sujo.

E por mais produtos que você use, as sujeiras não saem, e aparentemente a única solução possível é pintar novamente o cômodo.

Mas, em vez de gastar tempo e dinheiro comprando tintas e ferramentas, você pode remover essas marcas de forma eficiente e sem complicações na pintura.

A dica, compartilhada por meio do canal no YouTube Help! Dicas, mostra uma mistura caseira para acabar com as manchas.

Para fazer, em um recipiente, coloque 100 ml de álcool 70°, 50 ml de vinagre branco e duas colheres de detergente. Misture tudo.

Então, adicione aos poucos a medida de uma colher de bicarbonato de sódio e mexa bem para que todos os ingredientes se diluam por completo.

Agora, mergulhe o lado amarelo da esponja na misturinha e esfregue a parede com uma força moderada.

Assim, será perceptível quase que instantaneamente a remoção das manchas da superfície, até mesmo as mais difíceis.

Por fim, com um pano úmido, remova o excesso de produtos e surpreenda-se com as paredes completamente limpas. Veja o vídeo:

Gostou da dica? Você também pode gostar:

– Como remover manchas de caneta do sofá com apenas 1 produto

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!